Яценюк призывает ВР законодательно утвердить принципы невмешательства политиков в работу Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

"На внеочередном заседании Кабинета министров в минувший четверг правительство Украины объявило принципы. Эти принципы являются неотъемлемой частью программы деятельности правительства на следующий год. Это базовые принципы, на которых правительство готово дальше продолжать свою работу и проводить сложные, непопулярные, но правильные реформы", - сказал премьер.

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Яценюк подчеркнул, что такими принципы являются: полная нетерпимость правительства к промедлению с реформами, полная нетерпимость к вмешательству ветвей власти в деятельность друг друга, полная нетерпимость к политическому вмешательству и коррупции.

"Мы обращаемся к парламенту... с тем, чтобы это стало частью фактически украинского законодательства, чтобы парламент одобрил базовые принципы и цели публичной политики, и чтобы каждый из нас им следовал", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что Кабинет министров готов отчитаться в Верховной Раде относительно выполнения Программы деятельности правительства за прошедший год во вторник, 16 февраля.