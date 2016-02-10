После сегодняшних заявлений Лагард провела телефонный разговор с Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко подчеркнул, что Украина продолжит реформы, несмотря на кризис в отношениях между Правительством и парламентской коалицией. Президент подчеркнул на необходимости перезагрузки Кабинета Министров без досрочных парламентских выборов, которые лишь углубят политический кризис и ухудшат условия для проведения реформ.

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Он также подчеркнул, что настроен на решительные действия для обеспечения политической и финансовой стабильности в государстве.

Президент Украины и Директор-распорядитель МВФ договорились подготовить дорожную карту приоритетных реформ, которые придадут новый импульс взаимоотношениям с Международным валютным фондом. Они также согласились относительно необходимости срочного принятия украинским парламентом всех реформаторских законов, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд обеспокоен развитием ситуации в Украине, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией. В связи с этим фонд может прекратить программу сотрудничества с Украиной, поскольку очень сложно будет ее реализовать.

По мнению Лагард, Украина рискует повторить прошлый опыт сворачивания реформ.