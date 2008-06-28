Кириленко: Конституция "от Януковича" возвращает Украину в СССР

«Проект изменений к Основному закону, предложенный Партией регионов, является плохим подарком украинскому народу ко дню Конституции», - считает председатель Народного Союза «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО. «В «Конституции от Януковича» четко прослеживается главная цель – разрушить систему власти в государстве», - убежден В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, по мнению В.КИРИЛЕНКО, «этот проект демонстрирует, куда будет двигаться страна в случае создания так называемой «широкой коалиции» в любом ее виде».

По словам председателя «Нашей Украины», «ЯНУКОВИЧ и его партия предлагают предоставить русскому языку статус государственного, лишить Президента Украины практически всех полномочий и передать всю власть Верховной Раде, которая, как известно, не всегда в состоянии организовать даже собственную работу, не то что управление государством».

«Более того, в Конституцию предлагают вернуть положения принятой еще Верховной Радой УССР Декларации о государственном суверенитете. Нормы этого документа, прогрессивного для московской колонии, но неуместного для независимого государства, по-сути, снизят государственный статус Украины до уровня бывшей советской республики», - отметил лидер «Нашей Украины».

По мнению В.КИРИЛЕНКО, «ни один ответственный украинский политик не может поддержать такой проект, но сам факт его появления подтверждает – Партия регионов хочет сделать Украину слабой и беспомощной перед внешними и внутренними вызовами».

Как сообщал УНИАН, по информации сайта Партии регионов, 1 июля в 12.00 в Верховной Раде Украины состоится пресс-конференция народных депутатов Украины, членов депутатской фракции Партии регионов Александра ЛАВРИНОВИЧА и Елены ЛУКАШ, которые обнародуют проект внесения изменений в Конституцию Украины, подготовленный Партией регионов к рассмотрению в парламенте.