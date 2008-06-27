Мороз об инфляции, Конституции, Кучме, Ющенко и специальном прокуроре

Лидер СПУ Александр МОРОЗ считает, что парламенту необходимо принять в качестве конституционного закон об ответственности за нарушение Конституции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, с такой инициативой А.МОРОЗ выступил накануне празднования Дня Конституции.

«Одних властьимущих сменяют другие, и при этом никто не несет ответственности за то, что делалось в стране при их правлении. Сегодня на 1000 гривен подорожала потребительская корзинка… Инфляция растет, цены на газ дорожают… А нам говорят: вы не видите, что жить стало лучше?! Поэтому необходимо ввести жесткие, даже жестокие нормы ответственности чиновников за те деяния, что они творили, будучи при власти», - уверен экс-спикер Верховной Рады.

А.МОРОЗ напомнил, что в течение 12 лет блокируются законы о специальных следственных комиссиях, о специальном прокуроре и специальном следователе, которые позволяли бы привлечь к ответственности и на практике реализовать механизм отставки тех, кто нарушает законы и Конституцию.

«Однако эти законы блокировал КУЧМА, а теперь уже ЮЩЕНКО дважды ветировал их», - сказал лидер социалистов.

А.МОРОЗ считает, что пришло время говорить об ответственности политикума.

Он привел пример принятия Конституции 1996 года, когда парламент смог подняться над разногласиями и амбициями, приняв Основной Закон.

«Леонид КУЧМА тогда тоже искал возможности сделать президентскую власть монопольной, контролировать ВР, но даже он не позволял себе таких конституционных нарушений, как сегодня ЮЩЕНКО», - отметил лидер социалистов.