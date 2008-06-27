В БЮТ нашли способ избавиться от беженцев из коалиции

Исходя из обнародованного сегодня решения Конституционного Суда относительно неконституционности права народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций полномочия депутатов-«предателей» могут быть прекращены по решению высшего органа политической партии или блока, по списку которой они прошли в Верховную Раду.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат Виктор ШВЕЦ (фракция БЮТ), председатель комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Он подчеркнул, что суд подтвердил, что отдельные депутаты не могут рассматриваться как субъекты коалиции. «Коалиция создается фракциями, и депутаты не могут индивидуально входить либо выходить из коалиции. Численность фракции является фактором реального влияния на процесс создания коалиции», - заявил В.ШВЕЦ.

Кроме того, он отметил, что решением Конституционного Суда подтверждается обязанность вхождения депутатов в состав фракции партии или блока, по списку которых они вошли в Верховную Раду. «Конституционный Суд подтвердил, что народный депутат не может не входить во фракцию и быть внефракционным, он может входить только во фракцию политической силы, которая привела его в Верховную Раду, и не может переходить из фракции во фракцию. Кроме того, суд подтвердил, что если депутат приостановил свое членство во фракции, то это может быть расценено, как его выход из фракции», - сказал В.ШВЕЦ.

Вместе с этим представитель БЮТ отметил, что если депутат «не приходит на заседания фракции, не принимает участия в ее деятельности», это может быть расценено, как приостановление его членства в ней, и дает основания для рассмотрения вопроса о приостановлении полномочий народного депутата.

В.ШВЕЦ также отметил, что КС своим решением подтвердил, что невхождение депутата во фракцию либо его выход из нее может рассматриваться в первом случае – как отказ войти в состав фракции, а во втором – как прекращение пребывания в ее составе. А это, по словам депутата, учитывая решение КС об обязательном вхождении депутата в определенную фракцию и невозможность перехода из одной фракции в другую, дает основания, чтобы политическая партия или блок, проведший депутата в ВР, решением высшего органа прекратил его полномочия как народного депутата. При чем, исходя из решения КС, В.ШВЕЦ заключил, что для прекращения депутатских полномочий отдельный закон либо дополнительные законодательные нормы не нужны. «Исходя из решения КС высший орган политической партии или блока может, руководствуясь прямыми нормами Конституции, принять решение о прекращении полномочий депутата. Таким образом, решение о прекращении полномочий депутатов-«предателей» может быть принято уже сегодня, и их место могут занять другие кандидаты», - подчеркнул В.ШВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, сегодня было обнародовано решение КС, которым, в частности, признаны неконституционными положения ч. 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» относительно права народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций.