Криль говорит, что ЕЦ ни с кем не собирался объединяться

Партия "Единый Центр" никогда не принимала никаких решений об объединении с какими-либо политическими силами, заявил народный депутат Украины, председатель "Единого Центра" Игорь КРИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, при этом он отметил, что возглавляемая им политическая сила «ни с кем не объединялась, не объединяется, и не будет объединяться».

"Единый Центр" консолидирует не партии, а патриотичных, сильных людей, стремящихся изменить жизнь в Украине в лучшую сторону», – отметил он.

По словам И.КРИЛЯ, в процессе формирования "Единого Центра" среди его новых участников не идет речь ни о каких квотах – ни относительно возможности получить руководящую должность в партийных органах, ни относительно обсуждения возможности участия в избирательных списках.

«Мы инициировали новый политический процесс для того, чтобы создать определенную площадку, точку опоры для активных людей, которые чувствуют ответственность за будущее страны», – подчеркнул И.КРИЛЬ.

Депутат отметил, что процесс развития партии проходит успешно. «Сегодня каждый гражданин Украины имеет возможность вступить в "Единый Центр", в том числе и представители других политических сил», – заметил он.

По информации председателя партии, в "Едином Центре" есть бывшие представители Блока Юлии Тимошенко («Батькивщина», ПРП), блока НУ-НС («Наша Украина», УНП, Народный Рух Украины, "Пора"), а также Народной партии, Партии регионов, Социально-христианской партии, Народно-демократической партии, Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей Украины, Коммунистической партии Украины.