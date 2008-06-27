Черновецкий представил нового человека своей команды
15:40, 27 июня 2008Политика
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Просит воспринимать на полном серьезе
Киевской городской голова Леонид Черновецкий сегодня на заседании коллегии Киевской городской госадминистрации представил нового исполняющего обязанности заместителя председателя КГГА и одновременно советника городского головы Виктора СИВЦА.
Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к присутствующим в зале, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рекомендовал В.СИВЦА как энергичного и хорошего руководителя.
Он сообщил, что в.СИВЕЦ будет курировать вопросы промышленности.
«Воспринимайте его на полном серьезе как заместителя, который собирается избавить нас от многих заводов в Киеве (речь идет о выносе за пределы столицы нерентабельных вредных предприятий – УНИАН)», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
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