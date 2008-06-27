Ющенко сделал Тимошенко приятное

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала удовлетворение тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил трех министров ее Кабинета министров государственными наградами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на внеочередном заседании правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что министр Кабинета министров Петр КРУПКО награжден Орденом Данила Галицкого, министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК награжден орденом «За заслуги» II степени, а министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО - орденом «За заслуги» III степени.

«Это с подачи правительства Президент поддержал – это очень приятно», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хотела бы, чтобы мы просто ощущали, что правительство поддерживается, министры поддерживаются, их вклад в наше общее дело оценен очень высоко, поэтому мы радуемся по этому поводу», - отметила премьер.