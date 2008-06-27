Ющенко хочет переписать Конституцию как завещание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Конституции, который отмечается 28 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Для нас является святым каждое слово национальной Конституции. Из уважения к мнению Конституции, ее положениям появляется строй и порядок в государстве», – сказал Президент.

В своем приветственном слове глава государства напомнил об уникальности украинской конституционной традиции, ведь такой памятник конституционного права, как Конституция Пилипа Орлика, появилась 1710 году – раньше первых демократических конституций, которые были приняты в Польше и США.

«И сегодня предметом гордости является то, что это первая в мире Конституция, которая декларировала прямое избирательное право», – сказал В.ЮЩЕНКО, оценив этот документ как вклад Украины в формирование европейских демократических ценностей.

«Нация достойно приняла эстафету 12 лет назад по фундаментальным принципам, которые определяют строй страны», – сказал Президент, комментируя принятие Конституции Украины 1996 года.

В то же время он отметил, что изменения 2004 года, которые в значительной степени были неоправданными и преждевременными, добавили несовершенства украинскому Основному Закону.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что и в политических, и в общественных кругах есть понимание того, что политическая нестабильность в абсолютной степени является порождением непродуманных процессов, которым положено начало конституционными изменениями 2004 года.

Президент надеется, что непростой диалог относительно совершенствования украинской Конституции будет результативным и приведет к совершенствованию Основного Закона.

При этом глава государства заверил, что для него чрезвычайно важно, чтобы в процессе наработки изменений к Конституции приняли участие все стороны, позиция которых должна быть учтена.

«Нам нужно делать Конституцию не под какую-то политическую силу. Нам нужно делать Конституцию как завещание своим детям, в каком государстве – стабильном, демократическом, развитом – они должны жить. Только под таким углом зрения я смотрю на этот процесс», – сказал Президент.

Глава государства высказался категорически против инициатив определенных политических сил наработать новую редакцию Конституции кулуарным путем.

«Серьезные дела в государстве так не делаются. Поэтому мы избираем более тяжелый вариант, но тот вариант, который вызывает больше уважения друг к другу и демонстрирует диалог», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил убеждение, что ведение такого диалога будет способствовать большему пониманию сторон относительно фундаментальных конституционных положений.

«Я остаюсь абсолютно оптимистичным политиком того, что Украина пройдет и этот политический диалог, и у нас будет более совершенная национальная Конституция», – сказал Президент.

Виктор ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул, что, несмотря на понимание необходимости реформирования Конституции, к ее действующему варианту должно быть высшее уважение.

«Сегодня для нас является святым каждая буква, каждое слово и дух украинской Конституции. Эти слова я говорю с одной целью – чтобы у нас всех было высокое уважение к тому, что называется украинская Конституция», – резюмировал Президент.