Кучма считает, что нынешняя политэлита Украины себя исчерпала

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что действующая политическая элита Украины себя исчерпала.

Об этом Л.КУЧМА сказал в интервью журналу «Человек и закон».

«Я все больше начинаю убеждаться в том, что действующая политическая элита себя фактически исчерпала», - сказал он.

Л.КУЧМА связывает будущее страны с «принципиальным обновлением». «Будущее страны, как и возможные в связи с этим прогнозы, я связываю с соответствующими решениями», - добавил он.

Л.КУЧМА также считает, что "тотальный хаос" - это реальная ситуация не одного года.

Отвечая на вопрос, при каких условиях (политических, экономических) Украине удастся вернуться хотя бы на уровень экономической стабильности 2004 года, Л.КУЧМА отметил, что необходима преемственность, взаимосвязь с предыдущими преобразованиями, с тем, что делалось в соответствующий период реформ. «Понимаю, что каждый политик имеет право на собственные оценки их содержания. Но речь идет не о чем-то гипотетическом, а об уже сделанном»,- сказал он, добавив, что проведенные реформы - это уже объективная экономическая реальность.

Экс-президент убежден, что «нужно идти дальше по пути углубления либерализации экономических отношений, обеспечения надежной защиты, а не демонтажа частной собственности, в т.ч. частной собственности и на землю, необходимо понимание того, что крупный национальный капитал - это основа конкурентоспособности нашей экономики, что современная экономика - это полноценный фондовый рынок, что пенсионную реформу нужно довести до логического завершения, что необходимо в конце концов начать осуществлять жилищно-коммунальную реформу, что внешние экономические связи должны развиваться адекватно - и в восточном, и в западном направлениях, что отношения с Россией всегда были и будут для нас стратегически важными».