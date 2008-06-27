Новое соглашение с Украиной ЕС подпишет через два-три года?

На саммите Украина-ЕС в сентябре 2008 года, вопреки ожиданиям Киева, политическая часть нового соглашения между Украиной и Евросоюзом подписана не будет.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» в №108 от 27 июня с.г. со ссылкой на информированный источник в Европейской комиссии.

По данным газеты, это связано с отказом Брюсселя разделять документ на две части – политическую и экономическую. По мнению еврочиновников, соглашение с Украиной будет подписано в лучшем случае через два-три года. Но украинские политики по-прежнему верят в возможность подписания договора в сентябре и призывают Брюссель придерживаться достигнутых ранее договоренностей.

Источник отмечает, что руководящие органы Евросоюза – Европейский совет и Европейская комиссия – достигли договоренности, что на саммите Украина-ЕС, который состоится 9 сентября во Франции, не будет подписана политическая часть нового расширенного соглашения о сотрудничестве Украины и Евросоюза.

«Соглашение не будет подписано, это окончательное решение. Мы уже известили об этом официальный Киев. Однако у нас складывается впечатление, что там по-прежнему надеются на его подписание»,– сказал собеседник издания.

Газете не удалось получить достоверную информацию о том, когда Брюссель принял решение по данному вопросу. По некоторым сведениям, украинская сторона была проинформирована о такой позиции еще 22 мая – на заседании "Тройки Украина-ЕС" в Любляне (Словения). Объясняя отказ подписывать данный документ в сентябре, в Евросоюзе сказали, что не намерены разделять общее соглашение с Украиной на две части – политическую и экономическую.

«Это официальная позиция не только Еврокомиссии, но и всего Евросоюза: договор должен быть подписан как единый документ. До тех пор, пока не будут согласованы все его части, мы считаем, что не согласовано ничего»,– подтвердил изданию эту информацию пресс-секретарь представительства Еврокомиссии в Украине Давид СТУЛИК. Он также напомнил, что переговоры по экономической части соглашения "только начались" и будут длиться довольно долго.

Жан-Поль ВЕЗИАН, посол Франции, которая будет председательствовать в Евросоюзе во время сентябрьского саммита Украина-ЕС, тоже исключает возможность подписания данного документа в ходе саммита.

«Стороны могут совместным заявлением поприветствовать достижения в переговорном процессе. Но это не будет означать подписания всего соглашения»,– заявил он "Коммерсанту".

Как известно, в начале 2008 года истек срок действия нынешнего соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС. В 2007 году стороны начали переговоры по содержанию политической части нового соглашения, и в данный момент они находятся в стадии завершения. Киев ожидает, что в документ будет включен пункт о начале переговоров по введению безвизового режима между Украиной и странами ЕС, а также о перспективах членства Украины в Евросоюзе.

Между тем переговоры об экономической части, основой которой должен стать договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, начались лишь в 2008 году, после вступления Украины в ВТО. Понимая, что эта часть переговоров затянется на несколько лет, Киев предложил Брюсселю выделить ЗСТ в отдельный документ, который будет подписан позже, а оставшуюся часть соглашения подписать на сентябрьском саммите.