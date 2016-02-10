НАБУ допросит Кононенко вслед за Абромавичусом
Народного депутата Игоря Кононенко вызовут на допрос в НАБУ после того, как все показания в этом деле предоставит министр Айварас Абромавичус.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, пишет Украинская правда.
"Господин Кононенко будет вызван на допрос после того, как будут собраны все данные, которые может предоставить Айварас Абромавичус", - отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что очередной допрос Абромавичуса запланирован на среду, 10 февраля, в 16 часов.
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В свою очередь помощник народного депутата Кононенко Нина Ефремова сообщила, что Кононенко еще не получал вызов на допрос в НАБУ. "Он готов сотрудничать, но ни одного вызова не получал", - отметила помощница Кононенко.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно скорее.
Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стало системное давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции "Блок Петра Порошенко", в особенности Игоря Кононенко, вмешаться в работу министерства.
Абромавичус заявил, что не желает быть "ширмой" для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.