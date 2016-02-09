Глава НАБУ обещает "плодотворно поработать" с Абромавичусом, а потом допросить Кононенко

14:33, 09 февраля 2016
Политика
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Айварас Абромавичус в данный момент дает показания в деле по заявлению о давлении на него со стороны народного депутата от «БПП» Игоря Кононенко.

Сытник / Фото УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обещает, что НАБУ должно «плодотворно поработать» с министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом, который сейчас дает показания в деле по заявлению о давлении на него со стороны народного депутата от «БПП» Игоря Кононенко, а потом уже допросить самого Кононенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

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Отвечая на вопрос, когда предполагается допрос Кононенко, Сытник заявил, что если бы имел желание «пропиарить работу НАБУ, то возможно и сегодня, но для того, чтобы человеку задавать вопросы, их нужно сначала сформулировать».

«Для того, чтобы сформулировать вопросы, мы должны плодотворно поработать с Айварасом Абромавичусом, который сейчас дает показания», - добавил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

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НАБУ открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.

Вчера, 8 февраля, Абромавичус приходил на допрос в НАБУ.

Ранее сегодня Сытник заявил, что допрос Абромавичуса продолжится завтра, 10 февраля. По его словам, сейчас проходит детальный допрос заявителя по делу. Он также не исключил обнародования фрагментов видеозаписи допроса министра.

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