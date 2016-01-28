В ГПУ ответственным за спасение ситуации с отменой санкций против Азарова и К° назначили Касько

Генеральная прокуратура Украины намерена в ближайшее время направить в ЕС заместителя генпрокурора Виталия Касько с целью предоставления дополнительных пояснений о необходимости продления санкций в отношении бывших украинских чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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“Принято решение командировать заместителя генпрокурора Касько для поддержки нашей позиции относительно необходимости продлить санкции”, - сказал Горбатюк, отметив, что также Касько предоставит соответствующие компетентные дополнительные пояснения и доказательства чиновникам в ЕС относительно необходимости продолжения применения санкций.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать отъезд Касько, Горбатюк сказал, что “точная дата будет определяться с европейской стороной, когда они могут принять, но это будет в ближайшее время, в течение января-февраля”.

Также Горбатюк сообщил, что Генпрокуратурой в соответствующие европейские институты было направлено более 70 писем с информацией, которая касается вопросов расследования уголовных производств, открытых в отношении экс-чиновников, с целью продления против них санкций.

По словам Горбатюка, Генпрокуратурой было получено официальное письмо от европейской стороны, в котором “отсутствуют замечания по поводу документов, предоставленных Генпрокуратурой, относительно полноты их и качества”.

Как сообщал УНИАН, Генеральный суд Европейского Союза отменил одно из решений Совета ЕС о применении санкций против экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и его сына Алексея, а также Сергея Арбузова, Сергея Клюева и Эдуарда Ставицкого. Соответствующие решения были оглашены сегодня, 28 января, в Люксембурге.

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Суд принял во внимание, что в письме, переданном Генеральной прокуратурой Украины как основание для принятия решения о санкции, отсутствуют детали относительно выдвинутых обвинений. Суд решил, что замораживание активов не соответствует критериям, поэтому отменил санкции за период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года.

Вместе с тем, в силе остается второе решение Совета ЕС, которым санкции были продлены еще на один год. При этом сын Азарова, который не был включен во второй список, освобожден от действия санкций.