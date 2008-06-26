Всадники Тернопольского коша вышли в поход на Бахчисарай

Семь всадников Тернопольского коша Украинского казачества отправились в поход на Бахчисарай.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из всадников, верховный атаман Украинского казачества Игорь ВАРДИНЕЦ, поход посвящен 360-й годовщине начала Освободительной войны под проводом Богдана Хмельницкого. Начался поход с Тернополя, поскольку именно тернопольский кош выступил с такой инициативой. “Богдан Хмельницкий шел вместе с татарами из Крыма на Запад, а мы пойдем в обратном направлении. Сейчас мы отправились на Берестечко, оттуда пойдем на Хмельницкую область, потом – Винницкая область, Житомир, Киев, Черкассы, Чигирин, Суботов. В селе Капулевка Днепропетровской области встретимся с участниками казацкой регаты, которые будут плыть по Днепру”, – сообщил И.ВАРДИНЕЦ.

Он рассказал, что в местах крупных сражений участники похода будут встречаться с общественностью края. “По ходу к нам будут присоединяться казаки из других кошей. Рассчитываем, что, когда ориентировочно через месяц доберемся до Бахчисарая, будет уже 50 всадников”, – сказал верховный атаман.

По его словам, спать участники похода будут в полях в палатках. Передвигаться казаки будут только на конях. А желающие могут ехать и на телегах, на которых будут везти провиант.

“Перед началом похода мы взяли благословение в церкви Воздвижения Честного Креста, в которой Хмельницкий освящал свою саблю перед битвой под Зборовом”, – сообщил И.ВАРДИНЕЦ, выразив надежду, что поход пройдет удачно.