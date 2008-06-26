Ющенко для Тимошенко написал, кем заменить уволенных губернаторов

Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины одновременно с внесением представления об освобождении от должности председателя местной государственной администрации вносить главе государства предложения относительно заместителей председателя местной государственной администрации, на которых предлагается возложить временное исполнение обязанностей председателя этой местной госадминистрации.

Об этом говорится в Указе Президента от 26 июня.

Также, в соответствии с Указом, временное исполнение обязанностей председателя местной государственной администрации прекращается со дня издания акта Президента Украины о назначении председателя соответствующей местной государственной администрации.

Кроме этого, в соответствии с документом, теряет действие Указ Президента Украины от 29 декабря 2006 года №1164 «О временном исполнении обязанностей председателей местных государственных администраций».

Как сообщал УНИАН, правительство планировало заслушать председателей Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областных государственных администраций относительно причин, которые привели к наивысшему уровню инфляции в этих регионах, еще 11 июня.