Ющенко отправил Тимошенко на согласование со Стельмахом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства подать согласованные макроэкономические показатели до 28 июня.

Как сообщает пресс-служба Президента, в телеграмме правительства, направленной 26 июня, глава государства напоминает, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми на совещании по восстановлению макроэкономической стабильности 17 июня 2008 года, правительство должно было согласовать с Национальным банком один или несколько сценариев макроэкономического развития государства и предложить их на рассмотрение на высшем уровне.

«Только эти шаги могут гарантировать составление реалистических изменений в государственный бюджет, изменения в монетарной и валютной политике Национального банка, необходимые для экономики», – считает Президент. Он констатирует, что эти договоренности не были выполнены.

Учитывая неотложность решения затронутых вопросов, Президент настаивает, чтобы были согласованы макроэкономические сценарии развития экономики, данные по рассчитанным на их базе объемов дополнительных доходов бюджетов и основных направлений их распределения были предоставлены главе государства в течение одного дня.

Президент также обратился с телеграммой к председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, в которой сообщает, что полученный от его первого заместителя Анатолия ШАПОВАЛОВА документ относительно макропоказателей экономического и социального развития на 2008 год не дает ответа на вопрос о согласовании с правительством сценариев развития макроэкономической ситуации в стране. Также не была прояснена ситуация с изменениями в валютной политике. «Прошу провести дополнительные консультации с правительством, по результату которых проинформировать Президента Украины относительно согласования таких сценариев, расчетов на их базе изменений в монетарные агрегаты и валютную политику Национального банка», - обращается Президент к председателю НБУ.