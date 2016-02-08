Журналисты выяснили, почему Аваков назначил Киву главным наркополицейским

По одной из версий, карьерный рост новоявленного подполковника связан с тем, что у министра Авакова просто короткая скамья запасных, пишет "Украинская правда".

По другой версии, озвученной в неформальной беседе людьми, близкими Арсену Авакову, министр понимал, что Кива вряд ли пройдет переаттестацию, и поэтому его назначали для того, чтобы он разогнал подразделение БНОН, демонтаж которого Аваков анонсировал у себя в Facebook.

При этом идея заключалась в том, чтобы уволить 90% сотрудников, а тех, кто пройдет переаттестацию и проверку на детекторе лжи, перевести в другие подразделения. А в новый орган – Бюро противодействия наркопреступности - набрать штат с "нуля". Его сотрудники в регионах будут подчиняться не областным органам МВД, а напрямую руководству Бюро.

Как отмечает издание, Илья Кива приступил к своим обязанностям громко и сделал ряд сомнительных заявлений, например, предложил вернуть наказание за употребление наркотиков.

"Такие заявления показывают его абсолютную дремучесть в сфере наркополитики и противоречит национальной стратегии, одобренной правительством. К счастью, позже его риторика сменилась, но ощущение от его некомпетентности и непрофессионализма колоссальное", – комментирует Павел Скала, руководитель программ благотворительной организации "Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине".

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Кроме того, эксперты отмечают, что реальную борьбу с наркомафией Кива подменяет борьбой с мелкими дилерами. При этом выкладывает фотографии в facebook, называя их преступниками и барыгами до судебного решения, что противоречит презумпции невиновности.

Также вспоминается случай, когда в декабре 2015 года оперативники департамента провели спецоперацию в клубе Closer, когда в отношении некоторых посетителей была применена физическая сила.

При задержании у посетителей действительно были изъяты наркотики – 100 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина, 90 таблеток экстази и 6 устройств для употребления наркотических средств. Илье Киве этого было достаточно, чтобы назвать клуб притоном. Подольский суд вынес решение о закрытии клуба на три месяца.

При этом сотрудник департамента противодействия наркопреступности, который согласился на встречу с УП, рассказал про новое начальство следующее: "У Кивы нет своей команды, есть только громкие заявления. Сейчас поставлена задача – показать деятельность. Для чего нам внедрили Киву? Наше мнение – Кива – это инструмент Авакова, чтобы выбивать взятки у владельцев клубов. А следующими будут фармкомпании, которые имеют отношение к производству и продаже препаратов, содержащих психотропные вещества. Информационное поле для этого уже готовится. В своем facebook Кива выкладывает фотоотчеты рейдов по аптекам".

Кроме того, Скала считает, что агрессивная борьба Кивы может привести к тому, что Украина свернет с курса европейской наркополитики в сторону репрессивных подходов.

Эксперт в сфере наркополитики надеется, что Кива не задержится надолго в департаменте противодействия наркопреступности.

О том, что Илья Кива вряд ли пройдет переаттестацию, говорят и волонтеры комиссии Национальной полиции. Пока он ее не прошел – как говорит он сам, из-за болезни.

"Кива везде светится и пиарится. Выглядит как монстр, но нигде до конца не показал свои результаты. Пузырь Кивы скоро лопнет", – утверждает собеседник издания, близкий к главе Нацполиции Хатии Деканоидзе.