Деркач боится проверки Энергоатома времен его руководства?

Вчерашнее заявление народного депутата, бывшего руководителя НАЭК «Энергоатом» Андрея ДЕРКАЧА является панической реакцией на заявление президента компании Юрия НЕДАШКОВСКОГО о намерении проверить деятельность руководства НАЭК «Энергоатом» за период с октября 2006-го по июнь 2008 года.

Об этом заявляет руководитель пресс-службы НАЭК «Энергоатом» Илона ЗАЕЦ, говорится в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН.

Как говорится в заявлении, об этом свидетельствует сознательное искажение информации и попытки инкриминировать Ю.НЕДАШКОВСКОМУ злоупотребления в НАЭК «Энергоатом». Находясь в должности заместителя министра топлива и энергетики с октября 2006 года по июнь 2008 года, он занимался вопросами стратегического развития атомной промышленности и энергетики, а не координацией финансовых потоков, закупок и кадровой политики в «Энергоатоме», отмечается в заявлении пресс-службы.

Что касается его предыдущей деятельности в должности президента НАЭК «Энергоатом», которую он занимал дважды (в 2000-2002 гг. и в 2005-2006 гг.), то ни одного дела о банкротстве НАЭК «Энергоатом» в этот период не возбуждено. Впервые дело о банкротстве компании было открыто во время руководства Сергея ТУЛУБА, второй раз – Юрия КОВРИЖКИНА.

Закрытие дела о банкротстве в ноябре 2007 года можно считать провалом работы юридической службы А.ДЕРКАЧА, поскольку долги кредиторам погашались в полном объеме, без тех дисконтов, о которых была достигнута договоренность в 2005-2006 годах, заявляет пресс-служба.

"Кроме долгов по делу о банкротстве крупными суммами погашались сомнительные долги, которые не имели значительного влияния на деятельность компании, заявляет пресс-служба. Вместо этого, решение международных дел по долгам перед ООО «АМТО», ООО «ВВД» и Remington Worldwide Ltd. было оставлено без надлежащего внимания.

Есть нюансы и в политике закупок времен ДЕРКАЧА. Приведем лишь один из примеров. В 2007 году ремонт конденсатора 1-го энергоблока Южно-Украинской АЭС обошелся компании в пять раз больше, чем аналогичные работы на Запорожской АЭС в 2006 году. Более того, этих средств не хватило на работы по антикоррозийному покрытию трубок конденсатора.

Из-за сделок со строительством брызгательных бассейнов в интересах экс-депутата Дмитрия КРЮЧКОВА эти работы до сих пор не начаты, однако пересмотрены результаты тендера, а стоимость предложений победителя выросла на 50 млн. грн.", заявляет пресс-служба НАЭК.

"Это лишь незначительная часть фактов, о которых писали СМИ и которые подтверждены документами НАЭК «Энергоатом». Самое интересное будет обнародовано после проверки, инициированной Ю.НЕДАШКОВСКИМ", подчеркивают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 25 июня экс-глава НАЭК «Энергоатом», народный депутат Украины, член фракции Партии регионов А.ДЕРКАЧ заявил, что не исключает, что при рассмотрении дела о банкротстве НАЭК «Энергоатом» в дело могут войти другие инициирующие кредиторы с требованиями свыше 0,5 млрд. грн.

«Второго июля (дата, на которую назначено предварительное слушание дела о банкротстве НАЭК «Энергоатом» в хозяйственном суде Киева – УНИАН), по нашему мнению, ожидается включение дополнительных инициирующих кредитов на сумму более 500 млн. грн.», - сказал он, спрогнозировав при этом, что общая сумма штрафных санкций по указанным искам, в связи с давностью простроченной задолженности, может достичь 2,5 млрд. грн.

Кроме того, ряд народных депутатов от Партии регионов обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась вокруг НАЭК «Энергоатом», как сообщил народный депутат-«регионал» Владимир СИВКОВИЧ

По его словам, соответствующий депутатский запрос 24 июня был направлен Президенту и в ГПУ. В нем, в частности, депутаты отмечают, что на сегодняшний день существует угроза искусственного доведения НАЭК «Энергоатом» до банкротства путем задействования преступных схем. Как отметил В.СИВКОВИЧ, при содействии главы ГлавКРУ Николая СИВУЛЬСКОГО сотрудники возглавляемого им ведомства обязали финансовые службы НАЭК «Энергоатом» восстановить финансовую документацию по списанной задолженности компании перед кредиторами. По словам В.СИВКОВИЧА, в запросе отмечается, что это делается с целью создать условия для подачи исковых требований в рамках процедуры банкротства «Энергоатома».

«По информации сотрудников компании, ГлавКРУ заставляло восстанавливать списанные долги, о которых мы сейчас говорим. Для чего? Для того, чтобы они стали истцами в банкротстве «Энергоатома». Таким образом набирает пул фактически фиктивных долгов», - сказав В.СИВКОВИЧ.

Напомним, хозяйственный суд Киева 3 июня возбудил дело о банкротстве НАЭК «Энергоатом» по иску ЗАО «Укрспецресурс» и ООО «Промышленно-коммерческая фирма «Энергоресурс».

24 июня «Энергоатом» заявил, что примет все меры для прекращения дела о его банкротстве. “Воспользовавшись временной приостановкой действия Закона «О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий ТЭК» (№ 2711), три компании-кредитора "Энергоатома" обратились в Хозяйственный суд Киева по поводу открытия дела о банкротстве НАЭК «Энергоатом». Это - ООО «Энергия МК», ООО ПКФ «Энергоресурс» и ЗАО «Укрспецресурс», - отмечала НАЭК.

В НАЭК отмечают, что мораторий на действие закона был временно прекращен с 22 апреля до 3 июня (включительно).

По данным «Энергоатома», сумма долга перед ООО «Энергия МК» составляет 26,519 млн. гривен, перед промышленно-коммерческой фирмой «Энергоресурс» - 811,4 тыс. гривен, перед ЗАО «Укрспецресурс» - 758,2 тыс. гривен.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.