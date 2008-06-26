Во Львовской области остаются без света 157 населенных пунктов

Во Львовской области остаются обесточенными из-за ненастья 157 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В целом по состоянию на 7.00 26 июня возобновлено электроснабжение 614 населенных пунктов области, пострадавших в результате урагана. Отремонтирована кровля на 276 домах, остается отремонтировать 727 домов.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на территории Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей возникла сложная метеорологическая обстановка, сопровождавшаяся грозами, ливневыми дождями и шквалистыми порывами ветра. В пяти областях было обесточено 1078 н.п.

Во время урагана погибли 5 и травмированы 35 лиц.