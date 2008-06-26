Ющенко встретится с выпускниками, а еще будет вручать паспорта
09:32, 26 июня 2008Политика
549 0
Сообщает пресс-служба главы государства
Сегодня, 26 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с выпускниками высших учебных заведений военных формирований и правоохранительных органов Украины, получивших диплом с отличием и награжденных золотой медалью.
Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча начнется в 9.30.
В этот же день В.ЮЩЕНКО в 17.00 примет участие в торжественной церемонии вручения паспортов лицам, получившим гражданство Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter