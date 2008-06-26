Ющенко встретится с выпускниками, а еще будет вручать паспорта

09:32, 26 июня 2008
Политика
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Сообщает пресс-служба главы государства

Сегодня, 26 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с выпускниками высших учебных заведений военных формирований и правоохранительных органов Украины, получивших диплом с отличием и награжденных золотой медалью.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча начнется в 9.30.

В этот же день В.ЮЩЕНКО в 17.00 примет участие в торжественной церемонии вручения паспортов лицам, получившим гражданство Украины.

 

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