Проблема Крыма останется на повестке дня во время председательства Германии в ОБСЕ - дипломат

Об этом сообщила руководитель рабочего штаба по вопросам председательства Германии в ОБСЕ Антье Леендертсе. "Я хочу сказать, что почти на каждом заседании Постоянного совета ОБСЕ так или иначе затрагивается вопрос, связанный с Украиной и ситуацией в Украине. И мы, начиная председательство в ОБСЕ, осуществляя модерирование, так сказать, этой дискуссии, принадлежим, конечно, одновременно и к странам, которые поддерживают Украину в рамках Европейского Союза, и которые пытаются расширять эту поддержку и укреплять ее для Украины", - сказала АнтьеЛеендертсе.

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Дипломат обратила внимание, что также существуют разногласия во время дискуссий среди разных стран.

"Но Крым всегда проходит через повестку дня заседаний нашего Постоянного совета, и будет предметом нашего внимания или нашей деятельности в течение всего года", - подчеркнула Леендертсе.

Она заявила, что одной из причин, почему Германия начала председательствовать в ОБСЕ, была аннексия Крыма Российской Федерацией, что было осуществлено вопреки нормам международного права.

Аннексия Крыма, по ее словам, является большим вызовом, потому что ставит под вопрос архитектуру безопасности в Европе. "Мы не признаем аннексию Крыма", - подчеркнула Антье Леендертсе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.