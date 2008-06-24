Огрызко: с Черноморским флотом не всё так хорошо

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает решение Украины о прекращении с 28 мая 2017 года действия соглашения о пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе прогнозируемым и адекватным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Лиссабоне.

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что в МИД Украины с удивлением встретили высказывание заместителя министра иностранных дел России Григория КАРАСИНА относительно Черноморского флота.

«Нас удивляет, что адекватные и абсолютно прогнозируемые решения по выводу Черноморского флота Российской Федерации в соответствии с условиями соглашений, которые были подписаны в Москве, названы сюрпризом», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Глава МИД отметил, что для украинской стороны сюрпризом является то, что таким образом руководство МИД РФ реагирует на нормальный ход выполнения договоренностей. Он привел в качестве примера решение России денонсировать соглашения по использованию РЛС в Мукачево и Севастополе. По словам В.ОГРЫЗКО, принимая такое решение, Россия исходила исключительно из своих национальных интересов, и, безусловно, выполнила все процедуры, зафиксированные в соглашении. «Именно так делаем и мы, мы исходим из очень известного принципа, который называется добросовестность. Мы добросовестные партнеры РФ. Именно поэтому мы четко и ясно говорим, что вопрос о завершении пребывания Черноморского флота в 2017 году на территории Украины не подлежит обсуждению», - сказал украинский министр.

Он также отметил, что ЧФ невозможно вывести в течение года, как это предлагается российской стороной. Именно поэтому Украина обязана заблаговременно сообщить российской стороне о своем намерении прекратить действие соглашения. «Нас удивило то, что фактически украинскую сторону обвинили в том, что она действует в одностороннем порядке, но стоит лишь посмотреть на текст договора, чтобы понять, что никакой односторонности нет, ведь там черным по белому написано, что каждая из договорных сторон не менее чем за год сообщает, будет ли продолжать она действие соглашения», - сказал глава МИД Украины.

В.ОГРЫЗКО также выразил сожаление, что в интервью Г.КАРАСИНА есть несколько неточностей и даже искаженных фактов. В частности то, что якобы во время переговорного процесса были решены все вопросы по дислокации ЧФ, – в действительности это далеко не так. «Практически не достигнуты договоренности ни по одному из этих вопросов – ни по военно-техническим делам, ни по вопросу инвентаризации, ни по вопросам маяков и т.п. Следовательно, говорить, что все “о`кей”, по меньшей мере, является передергиванием фактов», – сказал глава МИД.

“Какая страна позволит, чтобы на ее территории находилось более 12 тыс. неидентифицированных военнослужащих? Мы не знаем, какие военнослужащие находятся сегодня на территории Украины – их фамилии, воинское звание”, - отметил он.

Учитывая изложенные факты, В.ОГРЫЗКО назвал безосновательными обвинения Г.КАРАСИНА, отметив, что Украина хочет, чтобы ЧФ России нормально функционировал на территории Украины до 2017 года, и, вместе с тем, она стремится навести порядок, которого сейчас нет. «Поэтому обвинять украинское руководство в том, что оно действует неадекватно, по меньшей мере, некорректно, и мы безусловно такой подход отвергаем», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины ЧФ РФ. Об этом говорится в указе главы государства, которым он ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы».

Заместитель министра иностранных дел России Г.КАРАСИН в интервью журналу «Огонек», размещенном на сайте МИД РФ, заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о повышении арендной платы за пребывание своего Черноморского флота на территории Украины после 2017 года.

Он напомнил, что в настоящее время арендная плата составляет около 98 млн. долларов в год. «Эту сумму Россия списывает с государственного долга Украины. Такая схема оплаты завершается в 2017 году», - отметил Г.КАРАСИН.

Комментируя указ Президента Украины В.ЮЩЕНКО о прекращении базирования ЧФ РФ на территории Украины после 2017 года, Г.КАРАСИН сказал, что в России «глубоко разочарованы подобным сюрпризом со стороны украинского руководства». По его словам, указ «обесценил многое из того, что было достигнуто, разрушив саму атмосферу проводимых переговоров».

Г.КАРАСИН также отметил, что в последнее время нормализовался процесс переговоров о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, однако «нормальная работа не устроила кого-то в украинском руководстве, и там решили снова повернуть ситуацию к скандальности и нервозности».