Порошенко уверен, что ВР проголосует за изменения в Конституцию относительно децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей встречи с активом Киевской области.

«Уверен, что изменения в Конституцию в части децентрализации будут проголосованы», - подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что главная миссия децентрализации – это ключевая реформа местного самоуправления. «Эта реформа была построена по польской модели. С привлечением лучших специалистов из ЕС, с использованием того многолетнего опыта, который есть в странах, которые очень успешно продемонстрировали его введение, чтобы нам в очередной раз не наступать на грабли», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации.

На нынешней сессии парламента планируется окончательное принятие этих конституционных изменений.