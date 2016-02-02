В НФ опровергли заявление Луценко относительно отказа от идеи проведения конституционного референдума

"Мы должны подготовить целостный текст новой Конституции, чтобы это был новый общественный договор между гражданами и властью. Ее важно утвердить на всеукраинском референдуме. После Майдана мы обязательно должны спросить у людей, каким они видят дальнейший конституционный строй Украины", - отмечает Максим Бурбак.

Отвечая на вопрос о заявлении Юрия Луценко, Бурбак добавил: "Очевидно, что некоторые политики боятся народа. Речь идет об определенных депутатах, которые в 2004 году были среди разработчиков нынешнего Основного Закона, который навязали Медведчук, Симоненко, Мороз. Сейчас мы вынуждены его постоянно латать".

Как известно, в Верховную Раду Украины четвертого созыва Юрий Луценко был избран народным депутатом от Социалистической партии Украины Александра Мороза. На момент принятия нынешней Конституции 8 декабря 2004 года Луценко был членом фракции СПУ.