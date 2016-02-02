УНИАН-поддержка: В решении проблемы с застройкой 2 га на Воскресенке ожидается решение Киевсовета

11:48, 02 февраля 2016
Политика
81 0

В решении заявленной активистами проблемы с застройкой двух гектаров земли по ул. Воскресенская, 2-а ожидается решение Киевсовета, которым будет окончательно определено назначение использования данного участка, переданного в долгосрочную аренду. В то же время, когда оно будет принято – пока неизвестно.

dfh

Об этом говорится в ответе Департамента земельных ресурсов КГГА на запрос агентства УНИАН по сообщению местных жителей и активистов относительно сомнительной законности многоэтажной жилой застройки по заказу подразделения «Киевзеленстроя» на участке, целевое назначение которого - «для обслуживания и эксплуатации производственной базы».

«По результатам рассмотрения обращения ООО «Подрядное специализированное ремонтно - строительное управление № 3 Киевзеленбуд» Департаментом земельных ресурсов подготовлен проект решения Киевского городского совета «Об отказе в изменении вида использования земельного участка ООО «Подрядное специализированное ремонтно - строительное управление № 3 Киевзеленбуд» для строительства жилого комплекса на ул. Воскресенской, 2-а в Днепровском районе Киева», - указано в ответе.

В то же время, в Департаменте подчеркивают, что пока «надлежащим образом оформленное решение Киевского городского совета по этому поводу в Департамент земельных ресурсов не поступало».

Согласно процедуре принятия, проект должен быть согласован в профильных комиссиях Киевсовета и после этого вынесен на заседание сессии Киевсовета на голосование.

Однако в ответе Департамента земресурсов также сообщается, что в Департаменте градостроительства и архитектуры 19.12.2014 г. были зарегистрированы градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка на ул. Воскресенской, 2-а «для строительства жилого комплекса», и подчеркивается наличие пункта о «необходимости приведения целевого назначения земельного участка в соответствие намерений застройки». Именно с этим вопросом и должен определиться Киевсовет.

В свою очередь Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) также на запрос УНИАН предоставила ответ по поводу выданного ею 3.11.2015 г. разрешения на выполнение строительных работ для строительства жилого комплекса» на ул. Воскресенской, 2-а на основании представления пакета документов, предусмотренным законодательством.

«Отметим, что первичные документы, на основе которых Госархстройинспекция выдает разрешение на строительство, выдаются местными властями. В данном случае Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА», - отмечается в ответе Госинспекции.

Несмотря на полученную информацию, УНИАН продолжает направлять запросы: теперь – заместителю городского председателя-секретарю Киевсовета Владимиру Прокопову и к директору Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, главному архитектору Киева Анне Бондарь – относительно правомерности жилищного строительства на указанном земельном участке и дальнейшей его судьбы.

На данный момент, по результатам обследования участка 20.01.2016 г., специалистами Департамента земельных ресурсов «установлено, что на указанной части земельного участка вырыт котлован».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter