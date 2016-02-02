УНИАН-поддержка: В решении проблемы с застройкой 2 га на Воскресенке ожидается решение Киевсовета

Об этом говорится в ответе Департамента земельных ресурсов КГГА на запрос агентства УНИАН по сообщению местных жителей и активистов относительно сомнительной законности многоэтажной жилой застройки по заказу подразделения «Киевзеленстроя» на участке, целевое назначение которого - «для обслуживания и эксплуатации производственной базы».

«По результатам рассмотрения обращения ООО «Подрядное специализированное ремонтно - строительное управление № 3 Киевзеленбуд» Департаментом земельных ресурсов подготовлен проект решения Киевского городского совета «Об отказе в изменении вида использования земельного участка ООО «Подрядное специализированное ремонтно - строительное управление № 3 Киевзеленбуд» для строительства жилого комплекса на ул. Воскресенской, 2-а в Днепровском районе Киева», - указано в ответе.

В то же время, в Департаменте подчеркивают, что пока «надлежащим образом оформленное решение Киевского городского совета по этому поводу в Департамент земельных ресурсов не поступало».

Согласно процедуре принятия, проект должен быть согласован в профильных комиссиях Киевсовета и после этого вынесен на заседание сессии Киевсовета на голосование.

Однако в ответе Департамента земресурсов также сообщается, что в Департаменте градостроительства и архитектуры 19.12.2014 г. были зарегистрированы градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка на ул. Воскресенской, 2-а «для строительства жилого комплекса», и подчеркивается наличие пункта о «необходимости приведения целевого назначения земельного участка в соответствие намерений застройки». Именно с этим вопросом и должен определиться Киевсовет.

В свою очередь Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) также на запрос УНИАН предоставила ответ по поводу выданного ею 3.11.2015 г. разрешения на выполнение строительных работ для строительства жилого комплекса» на ул. Воскресенской, 2-а на основании представления пакета документов, предусмотренным законодательством.

«Отметим, что первичные документы, на основе которых Госархстройинспекция выдает разрешение на строительство, выдаются местными властями. В данном случае Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА», - отмечается в ответе Госинспекции.

Несмотря на полученную информацию, УНИАН продолжает направлять запросы: теперь – заместителю городского председателя-секретарю Киевсовета Владимиру Прокопову и к директору Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, главному архитектору Киева Анне Бондарь – относительно правомерности жилищного строительства на указанном земельном участке и дальнейшей его судьбы.

На данный момент, по результатам обследования участка 20.01.2016 г., специалистами Департамента земельных ресурсов «установлено, что на указанной части земельного участка вырыт котлован».