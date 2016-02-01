Кабмин решил докапитализировать "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" на 15 миллиардов путем выпуска облигаций

Кабинет министров Украины обнародовал решения о докапитализации крупнейших государственных банков "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка" в общей сложности на порядка 15 миллиардов гривень, и поручил Министерству финансов осуществить выпуск десятилетних ОВГЗ с процентной ставкой 6% на сумму докапитализации. Постановления №33 и №31 опубликованы на веб-портале правительства.

В частности, уставный капитал "Укрэксимбанка" увеличен на 9,3 миллиарда гривень путем дополнительной эмиссии акций банка в объеме 6,3 миллиона штук с сохранением их 100% в собственности государства. Уставный капитал "Ощадбанка" увеличен на 4,95 миллиарда гривень путем дополнительной эмиссии 4272 акций с сохранением их 100% в собственности государства.

"Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа с индексной стоимостью 9,32 миллиарда гривень и 4,95 миллиарда гривень со сроком обращения 10 лет и процентной ставкой 6%", - говорится в решении правительства.

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Как сообщал УНИАН, 27 января Кабинет министров принял решение о докапитализации указанных банков, в частности, уставный капитал "Ощадбанка" увеличится на 4,96 миллиарда гривень - до 34,8 миллиарда гривень, "Укрэксимбанка" на 9,32 миллиарда гривень - до 31 миллиарда гривень.

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"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

"Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. 100% акций банка принадлежат государству.

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Как отмечали в Национальном банке Украины, регулятор не планирует монетизировать ОВГЗ для докапитализации Государственного ощадного банка и Украинского экспортно-импортного банка.