Вышка с камерой ОБСЕ в Широкино позволяет боевикам отслеживать перемещение сил АТО - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Наши – как на ладони. Она может даже рассмотреть их лица. Но увидеть сепарские танчики и "минометки" электронный глаз не может. Не достает - до них три с половиной тысячи метров", - отмечает он.

Журналист считает, что ничего секретного для боевиков в этих сведениях нет: ведь видеосигнал поступает в Киев, в Мариуполь и в Донецк.

"Именно там находится непосредственный «супервайзер» этого реалити-шоу. Когда главу миссии Александра Хуга в день торжественной установки белой вышки спросили, может ли он гарантировать, что видео с камеры наблюдения не попадет к боевикам, ответ был отрицательный", - напоминает Цаплиенко.

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Кроме того, журналист рассказал, что в первый же обстрел наших позиций со стороны "путинистов", который длился два часа, камера выключилась.

"А почему с той стороны нет такой камеры?" - спрашивают ОБСЕ военные. Ответ следующий: "ДНР не разрешает ставить". Наблюдение продолжается", - подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Широкино установили современные камеры, которые будут вести круглосуточную съемку панорамы, что даст возможность осмотреть территорию в радиусе до 2,4 километра.