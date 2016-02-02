Правительство отчитывается о закупке более 4 тысяч единиц вооружения и техники для ВСУ

Об этом говорится в тексте представленного правительством в Верховную Раду отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности в 2015 году, одобренного правительственным распоряжением от 1 февраля 2016 г. № 57-р.

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"В частности, это модернизированные самолеты и вертолеты, оборудование для самолетов и вертолетов, беспилотные авиационные комплексы, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, специализированные бронированные и грузовые автомобили, бронированные артиллерийские катера, артиллерийские орудия, переносные противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты к ним, стрелковое оружие различного назначения, радиолокационные станции, средства инженерного вооружения, контрбатарейные станции, средства радиоэлектронной борьбы, радиотехнические средства, средства топогеодезического и навигационного обеспечения, устройства радиомониторинга систем связи, средства ночного видения, тепловизионные и оптические средства прицела, средства разминирования и другие", - говорится в документе.

Также отмечается, что по результатам проведенных государственных испытаний (опытной эксплуатации) в течение 2015 года было принято на вооружение (поставку) ВСУ 18 новых образцов вооружения и военной техники.

Силами и средствами ремонтно-восстановительных органов ВСУ и государственных предприятий отремонтировано более 34 тыс. единиц вооружения и военной техники.

"В 2015 году войска получили около 98,6 тыс. бронежилетов и 99,6 тыс. кевларовых шлемов, 336,4 тыс. комплектов летних полевых костюмов, 310 тыс. пар ботинок с высокими берцами, 216,7 тыс. утепленных курток, 122,7 тыс. костюмов защиты от воды, 100,7 тыс. спальных мешков. Введены новые стандарты медицинского обеспечения. Налажено лечение и реабилитация раненых в лечебных учреждениях Минздрава и за рубежом. Более 6 тыс. участников антитеррористической операции охвачены Программой медико-психологической и социальной реабилитации", - отмечается в отчете правительства.