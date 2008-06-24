Председателю Верховного Суда передали от Ющенко, чтобы выбирал тон

Оценки законопроектов о внесении изменений в законы «О судоустройстве Украины» и «О статусе судей», публично сделанные председателем Верховного Суда Василием ОНОПЕНКО, не имеют никаких объективных оснований.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Секретариата Президента Украины – уполномоченного Президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игоря ПУКШИНА по поводу заявления председателя Верховного Суда Украины. Комментарий обнародован на официальном сайте главы государства.

И.ПУКШИН подчеркнул, что законопроекты о внесении изменений в законы «О судоустройстве Украины» и «О статусе судей», направленные Президентом в парламент в декабре 2006 года, демонстрируют осуществление последовательного президентского курса на установление в Украине справедливого и эффективного судопроизводства.

Законопроекты были разработаны Национальной комиссией по укреплению демократии и утверждению верховенства права, в состав которой входят ведущие ученые-правоведы, представители судейского корпуса, народные депутаты – члены профильного парламентского комитета. Документы прошли широкое общественное обсуждение и получили оценку специалистов международных демократических институтов.

И.ПУКШИН считает, что в действительности за заявлениями председателя ВСУ стоит попытка избежать ответственности за состояние дел в судебной системе государства, отсутствие доверия граждан Украины к национальным судебным органам и политическая заангажированность отдельных судебных решений. Ведь Верховный Суд, который в лице своего председателя имеет фактически монопольное влияние на всю судебную систему, сейчас не демонстрирует себя как эффективный механизм принятия судебных решений, которые восстанавливали бы права и свободы граждан и имели влияние на судьбу государства.

«Реальная обеспокоенность господина ОНОПЕНКО по поводу перспектив принятия этих законопроектов лежит в плоскости его личной заинтересованности в сохранении собственной должности председателя Верховного Суда, который в соответствии с действующим законодательством имеет по сути единоличное влияние на формирование кадровой политики в судейском корпусе, назначения судей на административные должности и, как следствие, принятие решений судов», – сказал И.ПУКШИН.

Он также отметил, что тональность этих заявлений, адресованных главе государства и Секретариату Президента, недопустима как для гражданина, так и для высшего должностного лица.

И.ПУКШИН напомнил, что законопроектом о внесении изменений в закон о судоустройстве с целью совершенствования системы судов общей юрисдикции предусматривается создание высших судов гражданской и криминальной юрисдикций, а также окружных криминальных судов по рассмотрению дел, подсудных сегодня в первой инстанции апелляционным судам общей юрисдикции, ликвидация Апелляционного суда Украины.

Среди других новшеств также предложено ограничить административные полномочия председателя суда, которые могут быть использованы с целью влияния на назначение и профессиональную деятельность судьи, в том числе в вопросах формирования коллегий судей и распределения судебных дел.

Заместитель главы Секретариата заверил, что Президент и в дальнейшем будет инициировать шаги, направленные на реформирование в Украине системы судопроизводства, руководствуясь провозглашенной еще в 2005 году целью обеспечить гражданам Украины право на справедливый суд.

Как сообщал УНИАН, 23 июня председатель Верховного Суда Украины В.ОНОПЕНКО заявил о попытках определенных политических сил противоправно добиться принятия парламентом антиконституционного законопроекта «О судоустройстве и статусе судей».

«Сегодня, как никогда, реально существует установление на законодательном уровне неконституционного контроля за судами и судьями, системы противоправного вмешательства в их деятельность, полного разрушения судебной системы Украины», – сказал В.ОНОПЕНКО.

Председатель ВСУ отметил, что упомянутый законопроект «О судоустройстве и статусе судей» подготовлен на базе двух законопроектов по вопросам судоустройства и статуса судей, внесенных Президентом в Верховную Раду V созыва в декабре 2006 года.

В.ОНОПЕНКО также напомнил, что в своем письме от 17 июня 2008 года Президент высказал просьбу к парламенту безотлагательно рассмотреть упомянутый проект закона, отметив, что поддерживает предложенный в нем подход к реформированию судебной системы, в частности, и пересмотр полномочий Верховного Суда.

По мнению В.ОНОПЕНКО, законопроект содержит целый ряд положений, которые противоречат Конституции Украины, а во многих случаях неконституционность таких положений уже признана Конституционным судом. Особо он раскритиковал попытку радикально изменить этим законопроектом систему судов Украины, в частности, дополнительно ввести большее количество новых судебных органов, а также лишить Верховный Суд Украины не только статуса высшего судебного органа, как это предусмотрено Конституцией, но и фактически судебного органа вообще.