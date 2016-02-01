В ФРГ отреагировали на слова Грызлова об урегулировании ситуации на Донбассе по "формуле Штайнмайера"

Об этом на запрос УНИАН сообщили в отделе прессы Посольства Федеративной Республики Германия в Украине.

Таким образом в немецком дипломатическом ведомстве прокомментировали заявление представителя Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, который, говоря о принятии изменений в Конституцию Украины, отметил, что этот процесс должен соответствовать «формуле Штайнмайера».

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В Посольстве ФРГ не возразили, что министр иностранных дел Германии Штайнмайер предлагал в рамках Минского процесса план по проведению местных выборов на Донбассе.

В посольстве не подтвердили, что речь шла о предоставлении «особого статуса» Донбассу на постоянной основе, а полномочия органов местных властей, избранных на предположительных выборах, не должны быть прекращены в 2017 году.

«Предложение касается очередности проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса и введения особого порядка местного самоуправления в этих районах. Предлагалось, чтобы закон о введении особого порядка местного самоуправления в Украине временно вводился вместе с проведением местных выборов. Окончательное и продолжительное применение этого закона произошло бы тогда, когда будет подтвержден позитивный ход выборов и все другие составляющие процесса Минских договоренностей и в дальнейшем будут развиваться позитивно», - подчеркнули в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2016 года Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматривать предоставление «особого статуса» временно оккупированным Россией территориям на Донбассе на постоянной основе по «формуле Штайнмайера».

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«Голосование за Конституцию Украины должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в статьи 1 и 10 закона об особом статусе для предоставления особому статусу постоянной основы по «формуле Штайнмайера», - утверждал Грызлов.

Кроме того, по его убеждению, поправки в закон об особом статусе Донбасса должны быть согласованы в Трехсторонней контактной группе. При этом полномочия избранной на предстоящих выборах на Донбассе власти не должны быть прекращены в 2017 году.