СМИ рассказали об ультиматуме Украине на переговорах контактной группы в Минске

Они принесли его за полчаса до окончания заседания, передает "112 Украина".

"Неожиданно представители России и ОРДО и ОРЛО оккупированных территорий выдвинули свой документ, фактически ультиматум для украинской стороны. Два дня происходило заседание подгруппы по политическим вопросам. На нем обсуждали вопрос о статусе оккупированных районов, проведении выборов и только за полчаса до окончания этого заседания представители ОРДО, ОРЛО и России принесли какой-то текст, какого-то документа, свои пожелания по поводу Конституции. Изменений Конституции Украины и статуса оккупированных территорий", - рассказал корреспондент издания.

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Он подчеркнул, что изложенные в документе требования являлись ультиматумом для украинской стороны.

"Даже посредник на этих переговорах от ОБСЕ посол Мартин Сайдик заявил, что он получил этот документ только за полчаса до окончания заседания самой группы в 19:00 и поэтому никаким образом охарактеризовать этот документ он не смог", - отмечает СМИ.

Как сообщал УНИАН, вчера представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматривать предоставление "особого статуса" Донбассу на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".