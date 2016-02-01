Партия "Видродження" требует на этой неделе рассмотреть возвращение финансирования ПТУ из госбюджета

Об этом на согласительном совете парламента заявил сопредседатель фракции "Партия "Видродження" Виктор Бондарь.

В частности, речь идет о пакете законопроектов (номера №3830-2, № 3831-1 и №3840), которыми предусмотрены изменения в Государственный Бюджет на 2016 год и Бюджетный кодекс, а также Законы Украины «О местном самоуправлении» в части финансирования ПТУ.

По словам нардепа, передача финансирования ПТУ из местных бюджетов может разрушить систему учреждений среднего образования.

"Власть одной рукой якобы передала финансовые полномочия на места и дала какие-то средства местным бюджетам, а другой рукой забрала из этих же бюджетов вдвое больше средств", - заявил Виктор Бондарь.

По его словам, на финансирование всех украинских ПТУ в этом году нужно 6 млрд грн.

"Передача на содержание городских и областных бюджетов того, что должно финансировать государство, это настоящее выкручивание рук местным властям. Только Харькову на финансирование местных ПТУ из бюджета города нужно выделить 178 млн грн. А это приведет к экономии на ремонте дорог и коммунальной инфраструктуры города", - подчеркнул Виктор Бондарь.