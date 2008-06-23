Политологи: а есть ли кризис?

Директор Центра прикладных политических исследований Владимир ФЕСЕНКО считает, что на сегодняшний день в Украине нет ни одного признака политического кризиса. Об этом он заявил сегодня во время круглого стола «Политический кризис и перспективы новых партийных проектов».

По словам В.ФЕСЕНКО, политический кризис может проявляться в кризисе властных институтов, в частности института президентства, парламента и правительства, отсутствии действенности определенных процедур, в частности формировании большинства или правительства, и проявлении нестандартных и неправовых форм политического поведения. «Сейчас нет ни одного из признаков политического кризиса. Есть определенные кризисные тенденции в парламенте», - сказал он.

В.ФЕСЕНКО отметил, что если будет отправлено в отставку правительство или принято решение о несуществовании коалиции, то тогда действительно можно будет говорить о парламентском кризисе.

Политолог также не исключил, что в дальнейшем от украинского политикума нужно ожидать определенных сюрпризов. «В данном случае ситуация очень неоднозначна. С одной стороны, большая часть оппонентов правительства желают отправить его в отставку и начать процесс переформатирования коалиции. С другой стороны, есть большое желание у большей части депутатского корпуса спокойно отдохнуть в летний период», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Кроме того, по мнению В.ФЕСЕНКО, на данный момент большинство политических сил не готово к досрочным парламентским выборам.

В свою очередь научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА также выразила мнение относительно отсутствия политического кризиса. «Никакого серьезного политического кризиса нет – это хроническая болезнь нашего политикума», - сказала она.

В то же время И.БЕКЕШКИНА отметила, что на сегодня все больше и больше растет разочарование населения в своих политических кумирах. Индикатором этого, по ее словам, стали выборы в Киеве. И.БЕКЕШКИНА не исключила, что именно киевские выборы «являются звоночком того, что будет происходить по всей Украине».

В то же время директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ выразил мнение, что в последнее время произошло окончательное разрушение помаранчевого мифа. «События первого квартала 2008 года и всего весеннего периода, которые, скорее всего, выглядят как политическая война внутри режима привели к тому, что помаранчевое смысловое поле перестало работать», - сказал он.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что окончательно произошло разрушение мифа о едином лидере нынешнем Президенте Викторе ЮЩЕНКО.

По мнению политолога, сегодня происходит подготовка к созданию нового политическо-идеологического ландшафта.