Балога видел, как Тимошенко пыталась воткнуть шпильку в Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК должен стать главной фигурой в возобновлении де-факто деятельности парламентского большинства, которая была нарушена после выхода двух народных депутатов из состава коалиции демократических сил.

Как сообщает пресс-служба главы государства, о такой позиции Президента Виктора ЮЩЕНКО заявил сегодня руководитель Секретариата Виктор БАЛОГА.

По его словам, глава государства констатирует наличие сложных проблем в работе ВР как высшего законодательного органа страны, вызванных рядом внутренних разногласий внутри коалиции в целом и фракций, ее образовавших, в частности. Это вызвало длительную паузу в законотворческой работе ВР, в повестке дня которой стоит принятие сверхважных для общества и страны решений, в частности, принятие изменений в нынешний государственный бюджет и разработка бюджета в следующем году. Кроме того, все еще не реализованы много пунктов коалиционного соглашения, что подрывает доверие избирателей в способность большинства неуклонно выполнять взятые на себя обязательства. Остается высокой вероятность дальнейшего препятствия работе парламента фракцией БЮТ, причем объявленные основания для этого недостаточно убедительны и. вероятно, имеют мало общего с настоящими мотивами блокирования.

«Такое состояние дел, которое уже не один день видит в прямом эфире вся страна, вызывает вполне оправданную обеспокоенность Президента. По его убеждению, парламентскому большинству необходимо немедленно принять меры для саморегулирования, то есть определить такую последовательность действий, которые на первой же пленарной неделе засвидетельствуют возвращение коалиции к постоянной, эффективной работе. Иначе Рада может оказаться в шаге от затяжного кризиса», - считает руководитель президентского Секретариата.

В.БАЛОГА сообщил, что главную консолидирующую роль в парламенте глава государства отводит председателю Верховной Рады. По мнению В.ЮЩЕНКО, спикеру А.ЯЦЕНЮКУ вместе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, руководителями фракций БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО и «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеславом КИРИЛЕНКО следует тщательным образом выяснить причины, мешающие согласованной работе коалиции. Необходимо совместно составить реальный план действий для сглаживания всех проблемных аспектов как внутри большинства, так и в его сотрудничестве с правительством. Этот диалог необходимо вести, исходя из осознания значительных негативных тенденций внутри правительственно-коалиционного тандема и понимания перспективы деятельности нынешнего парламентского большинства.

Руководитель Секретариата отметил, что Президент поддержит совместное виденье председателем ВР, премьером и лидерами фракций путей преодоления существующих трудностей в работе коалиции и ее взаимодействие с Кабинетом министров. Более того, В.ЮЩЕНКО готов всячески способствовать воплощению предложенного плана действий, даже если какие-то его пункты будут отличаться от собственных представлений главы государства.

«Стране не нужно растянутое, вялое и неинтересное представление в Верховной Раде, где большинство растерялось перед внутренними проблемами. Поэтому Президент преисполнен решительности подтолкнуть коалицию к активным действиям для ее сохранения и продолжения работы. В случае, если названные политические деятели не смогут предложить четкий порядок быстрого выхода из нынешней ситуации, глава государства будет искать другие пути нейтрализации негативных процессов в парламенте», - подчеркнул В.БАЛОГА.

В то же время он выразил осторожный оптимизм относительно способности Ю.ТИМОШЕНКО и возглавляемой ею политической силы «к ведению производительного диалога с позиций понимания и ответственности». По мнению главы Секретариата, нынешние проблемы в коалиции исходят не от председателя Верховной Рады, не от Президента, а от упорной неуступчивости БЮТ и его лидера по многим важным вопросам деятельности парламента и правительства. Очень часто Рада становится заложником конъюнктурных стремлений БЮТ, как это было, в частности, в день запланированного объявления Ежегодного послания Президента или в продолжительном противостоянии вокруг руководства Фонда госимущества.

В интересах своих предположений руководитель Секретариата привел тот факт, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО не разрешила включить в состав официальной делегации, которая вместе с Президентом отбыла в Португалию, никого из министров, отвечающих за решение социально-экономических вопросов. «По сути, это означает, что правительство отвернулось от миллионов работников, ожидающих помощи своего государства в решении чувствительных для них проблем. Шпилька в сторону Президента, таким образом, уколола премьера. Заявления Ю.ТИМОШЕНКО во время последнего визита в Брюссель относительно намерения решать политические вопросы через призыв к народу за помощью также содержат в себе потенциальную энергию дестабилизации ситуации в стране. Все это – очередные свидетельства того, что диалог относительно урегулирования внутрикоалиционных противоречий не будет легким», - считает В.БАЛОГА.

Он подчеркнул, что перспективы демократической коалиции зависят исключительно от воли лидеров тех политических сил, которые ее сформировали, при особой консолидирующей роли председателя Верховной Рады А.ЯЦЕНЮКА. Именно на них ложится вся полнота ответственности за дальнейшее течение событий в парламенте, подчеркнул глава Секретариата Президента.