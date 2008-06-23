Симоненко сдал НУ-НС и "крупный бизнес" с ПР

Фракция Коммунистической партии Украины не будет принимать участия в коалиции в случае присутствия там фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Об этом заявил на пресс-конференции лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день фракция НУ-НС «является выразителем мощного компрадорского капитала». Лидер коммунистов добавил, что идеологически «это националистические круги».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что фракция КПУ могла бы войти в коалицию с фракцией Партии регионов и Блоком Литвина. В то же время он отметил, что в этих трех фракциях нет необходимых 226 депутатов.

По его словам, в случае присоединения к этим трем фракциям народных депутатов из других фракций, такая коалиция могла бы быть создана. При этом П.СИМОНЕНКО отметил, что на сегодняшний день нет решения Конституционного Суда по поводу возможности или невозможности присоединения к коалиции депутатов из других фракций.

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня представители «крупного бизнеса» из Партии регионов и фракции НУ-НС ведут переговоры относительно создания коалиции, но этот вопрос «еще не решен».