К Рыбакову могут приставить «Альфу»

Служба безопасности Украины проверяет заявление, поступившее от народного депутата Игоря РЫБАКОВА, относительно угроз в его адрес. Об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил временный исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Действительно такое заявление поступило от народного депутата. С субботы проверяется, кто стоит за этими угрозами», - сказал он, добавив при этом, что также решается вопрос о предоставлении народному депутату охраны, которую будут осуществлять сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа».

Как сообщал УНИАН, 20 июня народный депутат Украины, председатель межфракционного объединения Верховной Рады “Контрабанда-СТОП” И.РЫБАКОВ обратился в СБУ и Генеральную прокуратуру Украины по поводу проверки фактов угроз его жизни и с требованием установить их авторов.

И.РЫБАКОВ утверждает, что в последнее время в его адрес “участились угрозы физической расправы”. “Неоднократно мне звонили по телефону неизвестные, каждый из которых вел разговор в угрожающей форме. Анонимные письма аналогичного содержания поступали на мой электронный адрес, через sms меня предупреждали о покушении на меня. В последнем письме, которое я получил в парламентской почте, автор прямо пишет: ..."Ты притягиваешь на себя внезапную смерть и гибель.", - сообщил И.РЫБАКОВ.