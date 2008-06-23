Яценюк позвал к себе Тимошенко

Завтра, 24 июня, в 11.00 начнется встреча председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО при участии лидеров депутатских фракций, входящих в состав коалиции, – Иваном КИРИЛЕНКО (фракция БЮТ) и Вячеслава КИРИЛЕНКО (фракция блока «Наша Украина – Народная самооборона»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, аккредитация представителей СМИ проводится сегодня, 23 июня, с 13.00 до 16.00 по тел. 255-30-74.