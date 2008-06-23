Балоге не удалось уговорить Ахметова?

Бизнес-крыло Партии регионов во главе с Ринатом АХМЕТОВЫМ и Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ пока не удалось привлечь к реализации политического проекта «Единый Центр», пишет газета «Комментарии».

Как утверждает источник издания, Р.АХМЕТОВ не согласился оказать поддержку становлению "Единого Центра" в Донецкой области. По утверждению собеседника газеты, наученный опытом парламентских выборов 2002 года, когда «донецкие» финансово и организационно влились в провластный проект «За Еду», но не получили от этого ожидаемой отдачи, на этот раз Р.АХМЕТОВ не собирается делиться политической монополией Партии регионов в Донбассе ни с кем.

По данным собеседника «Комментариев», не смогли сдвинуть дело с мертвой точки и два последних визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Донецк. Максимум, что мог обещать Р.АХМЕТОВ Президенту, - это свою поддержку накануне президентских выборов, но опять же при условии создания в парламенте «широкой» коалиции, пишут “Комментарии”.

Как утверждает собеседник еженедельника, в значительной мере из-за особого взгляда группы АХМЕТОВА-КОЛЕСНИКОВА на партийное строительство «Единого Центра» Банковая до сих пор не может подобрать кандидатуру на место лидера этой партии в Донбассе. По данным газеты «Комментарии», в частности, предложение возглавить донецкую ячейку «единоцентристов» поступало губернатору Владимиру ЛОГВИНЕНКО и главе Буденновского райсовета Донецка, руководителю городской организации Партии регионов Александру БОБКОВУ, но после соответствующих консультаций оба отказались связывать свою судьбу с "Единым Центром".