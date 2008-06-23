В отставке Тимошенко никто не заинтересован - эксперт

Отставки правительства Тимошенко в Украине ожидают давно. Спикер Арсений Яценюк заявил, что в парламенте существует желание отправить Кабмин в отставку до летних парламентских каникул. В свою очередь киевский политолог Виктор Небоженко считает, что в отставке правительства не заинтересована ни одна из ведущих политических сил.

Сбор подписей депутатов за заслушивание отчета правительства, организованный Партией регионов, премьер Тимошенко расценила как попытку отвлечь внимание от обнаруженных Контрольно-ревизионным управлением десятимиллиардных злоупотреблений правительства Виктора Януковича. А спикер Арсений Яценюк не исключил отставки правительства и распада коалиции в случае негативной оценки правительственного отчета в парламенте. Однако, как считает политолог Виктор Небоженко, Партия регионов не готова возглавить правительство, потому что не знает, как остановить инфляцию при условиях двойной дороговизны импортного газа. Президентская сторона заинтересована в дискредитации БЮТ, а сама Юлия Тимошенко уверена, что до конца года справится с ростом цен и обеспечит себе успешный старт президентской кампании. Заявления Яценюка политолог расценил как попытку выступить в роли четвертой политической силы, или стать посредником между Партией регионов, БЮТ и Президентом.

Немецкая волна