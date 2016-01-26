В БПП объяснили, что конституционный референдум не решит проблему на востоке Украины

Об этом народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко Ирина Фриз заявила в прямом эфире радио Эра, сообщает сайт БПП.

«Конституционный референдум не поставит точки в урегулировании ситуации на востоке Украины. Это не тот способ, которым нужно решать подобные вопросы, ведь тогда под большой знак вопроса ставится выполнение Минских договоренностей », — заявила Ирина Фриз.

Народный депутат подчеркнула, что вопрос деоккупации Донбасса и Крыма стоит на повестке дня всех международных встреч Президента Украины Петра Порошенко: «Президент прилагает максимальные усилия и делает невероятные вещи для освобождения всей территории Украины. Усилиями главы государства создана мощная международная коалиция в поддержку Украины. Мы должны это понимать: пока действуют санкции против страны-агрессора, пока экономика России страдает, в результате действий Путина, мы должны возродить экономику Украины».

Комментируя инициативы представителей коалиции о необходимости отставки правительства Арсения Яценюка, а также возможности объявления досрочных парламентских выборов, Ирина Фриз заявила: «Я остаюсь оптимистом и верю в мудрость политиков, которые понимают, что сегодняшние распри в коалиции могут привести к дестабилизации ситуации в государстве. Если политик мудрый, он будет делать все, чтобы пользоваться возможностями, а не заниматься очередной популистской избирательной кампанией, с целью вновь прийти к власти, но ничего не делать. Поэтому я верю, что нам хватит ума не доводить ситуацию до абсурда, а упорно работать над выполнением задач, которые мы на себя взяли».