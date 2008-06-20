Путин и Тимошенко договорились провести заседание

На следующей неделе в Москве состоится заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии.

Договоренность об этом была достигнута сегодня в разговоре по телефону между главой правительства России Владимиром Путиным и премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе беседы Путин и Тимошенко «договорились провести на следующей неделе в Москве заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгоскомиссии».

Комиссию возглавляют президенты двух стран, комитет - премьер- министры.

Газета.ру