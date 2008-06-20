Путин и Тимошенко договорились провести заседание
18:59, 20 июня 2008Политика
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Состоялся телефонный разговор
На следующей неделе в Москве состоится заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии.
Договоренность об этом была достигнута сегодня в разговоре по телефону между главой правительства России Владимиром Путиным и премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе беседы Путин и Тимошенко «договорились провести на следующей неделе в Москве заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгоскомиссии».
Комиссию возглавляют президенты двух стран, комитет - премьер- министры.
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