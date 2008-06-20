Кто будет послом России вместо Черномырдина?

Директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий ВЫДРИН прогнозирует, что Россия в ближайшую неделю заменит своего посла в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА карьерным дипломатом.

Такое мнение Д.ВЫДРИН высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Россия в течение ближайшей недели сменит посла в Украине, причем новый посол будет не политиком, а карьерным дипломатом», - сказал Д.ВЫДРИН.

Политолог отметил, что, в соответствии с международной практикой, «является неприличным как оставлять посла на третий срок, так и назначать дипломатом неспециалиста».

По мнению Д.ВЫДРИНА, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, разделяя европейские ценности, будет стремиться привести российскую дипломатическую службу в соответствие с европейской дипломатией.

Справка УНИАН. В.ЧЕРНОМЫРДИН работает в статусе Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Украине с весны 2001 года. В.ЧЕРНОМЫРДИН 30 мая 2001 года вручил Президенту Украины верительные грамоты в качестве посла России в Украине.

Он не является карьерным дипломатом: до назначения послом в Украине был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (1999-2001 гг.). В этот же период В.ЧЕРНОМЫРДИН возглавлял Совет директоров ОАО «Газпром» (1999-2000 гг.).

С 1992 по 1998 год В.ЧЕРНОМЫРДИН возглавлял правительство РФ.