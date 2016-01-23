Порошенко рассказал, что может привести к полномасштабному конфликту с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве. «Те политические силы, которые хотят любой ценой торпедировать Минские соглашения, заблокировать мирный процесс, заблокировать конституционный процесс должны четко осознавать последствия своих действий», - сказал он.

Читайте такжеПорошенко рассказал, когда могут быть приняты изменения в Конституцию относительно децентрализации«Они приведут к возобновлению горячей фазы конфликта, включительно с полномасштабным, а не локальным, каким он является пока что, конфликтом с РФ», - добавил Порошенко.

Кроме этого, Петр Порошенко подчеркивает, что единственное основание внесения изменений в Конституцию в части децентрализации - выполнение Россией всех пунктов Минских соглашений.

"Я четко подчеркнул - мое задание, и я твердо в это верю - возвращение украинского суверенитета на Донбасс уже в 2016 году. И вчера в Давосе выступающие также подтвердили эту позицию, что в 2016 году Россия должна выполнить все пункты Минских соглашений, и это является единственным основанием для частичного ослабления санкций", - заявил Порошенко.

Как пояснил глава государства, это означает, что "второе чтение конституционных изменений по вопросам децентрализации должно происходить на фоне очевидного и решающего прогресса в осуществлении таких пунктов Минских договоренностей, которые должны быть выполнены до конца текущего года".

Порошенко еще раз подчеркнул, что речь идет о прекращении огня и установлении режима "тишины", освобождении заложников, допуске ОБСЕ к границе, выведении российских регулярных войск, наемников и боевой техники за пределы Украины, проведении выборов в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.