На Донбассе с начала января ни разу не применялась артиллерия - Порошенко

Об этом глава государства сказал на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще один получил ранение - Лысенко"Все как-то не заметили, что с 1 января у нас нет применения артиллерии вообще. У нас было всего несколько, четыре или пять (случаев) использования систем залпового огня, неприцельных. И по минометам, и по танкам, и по другому отведенному оружию у нас есть кардинальный прогресс, который защищает жизнь и украинских воинов, и украинских гражданских", - сказал Порошенко.

По его убеждению, мировое сообщество видит, что украинская сторона ответственно относится к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также глава государства заявил, что он твердо верит в возвращение украинского суверенитета на Донбасс уже в нынешнем году.

По его словам, для этого необходимо, чтобы Россия и боевики продемонстрировали реальный прогресс в выполнении Минских соглашений.

«Эту принципиальную позицию я довел до ведома наших международных партнеров. В том числе и во время встреч в Давосе, откуда я вернулся сегодня ночью», - отметил президент.