Тимошенко заявляет, что выполнила все директивы Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что на часть рабочего визита в Брюссель она получила директивы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, и все они были ею выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Европейской народной партии (ЕНП), отвечая на вопросы журналистов.

«Это был рабочий визит в Брюссель, который был соединен с участием в саммите ЕНП. И на часть рабочей поездки у меня есть директивы Президента, которые целиком и полностью выполнены», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также опровергла обвинения членов Партии регионов в том, что данный визит премьера касается не государственных дел, а партийных.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что вчера в Генеральную прокуратуру были переданы все акты проверок Контрольно-ревизионного управления с выявленными фактами нарушений, допущенных правительством Виктора ЯНУКОВИЧА. По ее мнению, именно это привело Партию регионов в смятение. «Они не знают сегодня чем начинать и чем заканчивать», – сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Иван ПОПЕСКУ (фракция Партии регионов) сегодня заявил, что депутаты ПР будут требовать компетентные органы провести проверку финансовых вопросов, связанных с поездкой Ю.ТИМОШЕНКО в Брюссель

Он отметил, что стала известна информация о том, что Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с представителями Европейской народной партии.

По его словам, представители фракции Партии регионов будут требовать от компетентных органов ответа на вопрос, находится ли в данное время Ю.ТИМОШЕНКО в отпуске, и на какие средства осуществляется поездка, поскольку речь идет не о государственных делах, а о партийных.