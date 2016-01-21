В БПП говорят, что Кабмин точно будет переформатирован в феврале

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", пресс-служба БПП также распространила это заявление.

"Уверен, что в феврале произойдут изменения. Могу это точно сказать", - заявил Гончаренко.

Также депутат прокомментировал изменения в Конституцию, отметив, что пункта об амнистии для боевиков там нет.

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"Нет никакой амнистии, нет никакой легализации. Я иногда слышу какие-то ссылки на принятый закон об амнистии. Так я могу напомнить, что нынешний парламент в марте 2015 года четко принял закон, в котором написано, что все, кто совершил тяжкие преступления, а это значит и грабежи и т.д., - они вообще не подлежат амнистии. Пункта об амнистии в изменениях в Конституцию нет вообще... Поэтому, я считаю, что это очень необходимые изменения и очень жаль, что они стали заложником политической борьбы в Украине, когда некоторые политические силы просто спекулируют на этой теме", - заявил зампред фракции БПП.

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