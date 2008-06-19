Тимошенко переводит стрелки на Януковича?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, используя результаты проверок Главного контрольно-ревизионного управления для обвинений в адрес Партии регионов и предыдущего правительства, пытается не допустить начала возможных переговоров по созданию «широкой» коалиции.

Такое мнение сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ.

«По всей видимости, политические силы, заинтересованные в сохранении формально существующей коалиции, которая уже, к сожалению, реально не способна ни голосовать, ни работать, делают все, чтобы упредить любые возможные и продуктивные переговоры. Манипулирование всей этой «абстрактной бухгалтерией» ГлавКРУ, как материальным инструментом, направлено, прежде всего, на то, чтобы создать негативный образ своих политических оппонентов, а соответственно и негативный образ всех возможных политических перемен. Совершенно правы те, кто считает, что эта компроматная атака связана с кризисом в нынешней коалиции и с гипотетической возможностью начала переговоров о создании новых политических альянсов. Это удар на упреждение. Как можно вести переговоры с теми, кто ГлавКРУ и лично премьер-министром подозревается в нарушениях? Это спекулятивный ход, который лежит просто на поверхности», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

При этом политолог считает, что высказанные накануне обвинения Ю.ТИМОШЕНКО являются логическим продолжением действий и заявлений «Народной самообороны» в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и его Секретариата. «Мы имеем целый ряд достаточно системных и скоординированных шагов со стороны «Народной самообороны». Идет организованная и аргументированная атака на президентские структуры – на Секретариат с требованием расследований деятельности ДУС, с требованием анализа расходов средств, имеющихся в распоряжении Президента и его Секретариата, постановка вопросов о возможных коррупционных действиях Виктор БАЛОГИ, и фактически в эти же дни Юлия ТИМОШЕНКО озвучивает информацию ГлавКРУ. К тому же, это звучит как политический аргумент, поскольку обвинения направлены против ее оппонентов», - пояснил он.

Кроме того, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, Ю.ТИМОШЕНКО традиционно умело использует возможность, чтобы переключить внимание общественности с проблем, созданных ее правительством, на проблемы предыдущего правительства. «Есть другая более интересная сторона. Ведь обвинения предыдущего правительства в финансовых нарушениях звучит на фоне обвинений в адрес действующего правительства в потерях, которые исчисляются тоже миллиардами – в частности, возможные спекуляции на финансово-денежном рынке, связанные с политикой сдерживания инфляции. Речь идет о реальных потерях людей, которые держали свои накопления в иностранной валюте, в том числе на депозитах, которые потеряли миллиарды недополученной прибыли. Речь идет также о тех реальных материальных потерях, которые несут сейчас местное самоуправление, отдельные сферы бюджетного финансирования, которые недополучают бюджетные средства. Легче и проще всего – перевести стрелки и показать, что во всем виновато предыдущее правительство», - добавил политолог.

По его мнению, обвинения Ю.ТИМОШЕНКО являются «арифметической интеллектуальной игрой». «Проверка КРУ строится на основе финансовой гипотезы о том, что тот или иной актив или та иная операция недооценена или проведена по расчетам, которые, на взгляд КР, являются неправильными. И на этом основании появляются миллионы или миллиарды воздушных денег - то ли недополученных, то ли незаработанных… Арифметическая интеллектуальная игра в политике превращается в мощнейшее оружие дискредитации», - отметил он.

А.ЕРМОЛАЕВ напомнил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО уже неоднократно использовало ГлавКРУ «в качестве пугала для политических оппонентов». «На поверхности попытка Ю.ТИМОШЕНКО организовать очередной скандал, причем в свойственной ей манере с использованием метафор, с использованием политических аллегорий. В этой истории есть еще одна составляющая – попытка соскочить с проблемы отчета правительства, организовав вот такую маленькую победоносную компроматную войну. Очень жаль, что в нашей политической и правовой системе нет инструментов, которые позволили бы призвать к ответу каждого политика, который использует вот такую «тяжелую артиллерию» обвинений, не приводя для этого достаточных, доказанных судом и следственными органами аргументов», - считает политолог.

В то же время, по его мнению, правоохранительные структуры обязаны отреагировать на заявления Ю.ТИМОШЕНКО. «Учитывая, что заявления сделал не рядовой гражданин на митинге, а премьер-министр, конечно же, определенные процедурные последствия будут. Но что касается практических последствий – возможно, какие-то следственные действия, связанные с поиском подтверждающих фактов и будут, однако, я сомневаюсь в том, что эта «бухгалтерия» ГлавКРУ имеет под собой реальную материальную почву. Одно дело играть с цифрами со многими нулями в выступлениях и в аллегориях, и совсем другое дело – доказать, что это был злой умысел, что речь идет о реальных потерях и о реальных доходах людей, которые нарушили закон. Мне кажется, в этой части, вряд ли, будет какое-то серьезное продолжение», – предположил А.ЕРМОЛАЕВ.