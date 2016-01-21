С 1 марта расследования преступлений против Евромайдана могут остановиться - ГПУ

Об этом заявил глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "112 Украина".

"С теми формулировками, которыми выписан закон (О Государственном бюро расследований - Ред.), с 1 марта может прекратиться расследования дел Майдана и дел чиновников. В этот закон, на мое однозначное убеждение, немедленно нужно вносить изменения, потому что будет катастрофа", - подчеркнул он.

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Также Горбатюк считает, что этот госорган создан только для того, чтобы отчитаться перед Европой о том, что он есть. "Потому что тот законопроект, который выписан, он совсем несовершенен, он не несет на себе той нагрузки, которую должен выполнять этот орган", - подытожил он.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак обратил внимание на то, набранные работники прокуратуры, возможно, в первое время будут не готовы качественно и быстро расследовать уголовные производства, которые должны быть переданы им для расследования.

Напомним, ранее депутат Европарламента Ребекка Хармс назвала "скандальными" медлительность и нерешительность Генеральной прокуратуры Украины при поиске виновных в гибели свыше 100 человек в ходе протестов на Майдане Независимости в Киеве осенью и зимой 2013-2014 годов.