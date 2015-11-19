Евродепутат: ГПУ полностью растратила кредит доверия в расследовании преступлений, совершенных на Евромайдане

Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказала депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Председатель фракции "зеленых" в Европарламенте назвала "скандальными" медлительность и нерешительность Генеральной прокуратуры Украины при поиске виновных в гибели свыше 100 человек в ходе протестов на Майдане Независимости в Киеве осенью и зимой 2013-2014 годов. "Речь идет о достоинстве жертв, их друзей и родственников", - заявила Хармс.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре объяснили, почему преступления против Евромайдана будут расследовать годами

По мнению Хармс, Генеральная прокуратура Украины полностью растратила кредит доверия.

"Мы в Евросоюзе в последние месяца не можем избавиться от впечатления, что идея Евромайдана, идея борьбы с коррупцией, которую теоретически ставят в основу правительство, парламент и президент Украины, реализуется не так последовательно, как этого хотели бы большинство граждан Украины и депутаты Европарламента", - отметила Хармс.

Как показало дело Евромайдана и расследование трагедии в Одессе, изменения в кадровом составе прокуратуры и судов в Украине просто неизбежны. Такие преступления должны быть раскрыты, а виновные - привлечены к ответственности, иначе это останется препятствием на пути к примирению в обществе, подчеркнула она.

Читайте такжеВ ГПУ рассказали, кто координировал "титушек" во время Майдана

"Если не произойдут давно назревшие реформы и кадровые изменения во всей судебной системе Украины, это ляжет пятном не всю Украину, а на репутацию ведущих политиков", - подчеркнула председатель фракции "зеленых" в Европарламенте.

Как сообщал УНИАН, председатель Международной совещательной группы (МДГ) Совета Европы Николас Братца заявил, что расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года было неэффективным и не соответствует Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в частности ее 2-й и 3-й статьям.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, большинство из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.